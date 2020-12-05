Тверь лишилась трех ресторанов и табачной линии

Проверка была масштабной и явно - не случайной. Фото: кадр из репортажа НТВ.
Три неназванных ресторана закрыты в Твери в ходе совместной проверки Роспотребнадзора и силовиков.
Об этом стало известно после выхода в эфир телепередачи «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.
До ресторанов проверка нагрянула в табачный цех. Оказалось, цех работает нелегально. Его закрыли. Изъяли сигареты и табак на 300 миллионов рублей.
Затем проверяющие пошли по ресторанам. Те работали легально. Но продукты, которыми кормили посетителей, не имели подтверждающих своё происхождение документов.
Не говоря уж о протирке посуды половой тряпкой.
В Роспотребнадзоре усмотрели в заведениях рассадники кишечных инфекций.
Продукция изъята, проводится экспертиза.
Названия ресторанов оказались за кадром.