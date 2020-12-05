Тверь лишилась трех ресторанов и табачной линии

Проверка была масштабной и явно - не случайной. Фото: кадр из репортажа НТВ.

Три неназванных ресторана закрыты в Твери в ходе совместной проверки Роспотребнадзора и силовиков.

Об этом стало известно после выхода в эфир телепередачи «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.

До ресторанов проверка нагрянула в табачный цех. Оказалось, цех работает нелегально. Его закрыли. Изъяли сигареты и табак на 300 миллионов рублей.

Затем проверяющие пошли по ресторанам. Те работали легально. Но продукты, которыми кормили посетителей, не имели подтверждающих своё происхождение документов.

Не говоря уж о протирке посуды половой тряпкой.

В Роспотребнадзоре усмотрели в заведениях рассадники кишечных инфекций.

Продукция изъята, проводится экспертиза.

Названия ресторанов оказались за кадром.