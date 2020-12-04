Школе в Старице присвоили имя святого благоверного князя Михаила Тверского

Школа в Старице одна из самых современных в сельской местности Фото: ПТО

4 декабря Степуринской средней общеобразовательной школе в Старицком районе было присвоено имя святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

- Михаила Тверского первым стали называть Великим князем всея Руси. проявил главные черты нашего национального характера: веру в Отечество, готовность защитить его ценой собственной жизни, - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Памяти небесного покровителя Твери в школе организована выставка, которая будет экспонироваться постоянно.

Проект рассказывает об истории Тверской земли и жизни святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благоверной Анны Кашинской. На выставке представлены работы Народного художника Российской Федерации, Члена Союза художников России, почётного члена Российской Академии художеств Людмилы Юга.

Степуринская школа была открыта в декабре 2018 года. Строительство велось с 2010 года, но было приостановлено. По инициативе Игоря Рудени строительство в 2017-м году возобновили, и теперь это одна из самых современных школ региона, расположенных в сельской местности.