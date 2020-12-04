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В Твери мошенники взяли на имя женщины кредит в 220 тысяч рублей

Злоумышленников ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина поверила мошенникам и лишилась 220 тысяч рублей

Женщина поверила мошенникам и лишилась 220 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

27-летней тверичанке позвонил неизвестный гражданин, представившись сотрудником банка, мужчина сообщил, что злоумышленники оформили на ее имя кредит в 220 тысяч рублей. Звонивший уговорил женщину взять ещё один кредит и перечислить деньги на указанные им "безопасные" счета.

Женщина обналичила требуемую сумму и перевела злоумышленникам. А когда поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурантов разыскивает полиция.

Криминал