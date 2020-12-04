В Тверской области помощник машиниста слил с тепловоза 450 литров дизельного топлива

Помощник машиниста слил 450 литров дизельного топлива Фото: ЛО МВД России на станции Тверь

Факт хищения установили сотрудники транспортой полиции в Тверской области. В кузове автомобиля, принадлежащего 39-летней жительницы Ржева обнаружено 15 пластиковых 30-литровых канистр с дизельным топливом.

Установлено, что 33-летний помощник машиниста локомотивного депо Ржевское слил с топливной системы тепловоза, следующего по маршруту Ржев-Великие Луки, 450 литров дизельного топлива.

Канистры подозреваемый сбросил около станции Махерово. Там женщина и погрузила их в автомобиль.

- Следственным отделением ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по п. "а" части 2 статьи 158 УК РФ. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.