Управляющего, которого подкупили за полмиллиона рублей, будут судить в Твери

В Твери будут судить арбитражного управляющего, который брал взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери будут судить конкурсного управляющего компании, который вымогал деньги в крупном размере. Должностное лицо правоохранительные органы задержали сразу после получения очередной взятки. За «мзду» он совершал незаконные операции в пользу дающего.

Выйти на нечистого на руку конкурсного управляющего банкротившейся фирмы в Кашине удалось по материалам областного ФСБ. Следователи установили, что с августа 2019 по 20 мая 2020 года включительно менеджер компании получал ежемесячно. Общая сумма составила около полумиллиона рублей.

Расследование завершено. Собрана достаточная доказательная база.

Теперь дело передают в суд.