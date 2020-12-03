Главой Пеновского муниципального округа Тверской области стал Владимир Морозов

Владимир Морозов более 20 лет работал в сфере медицины Фото: penoadm.ru

В Тверской области 3 декабря состоялись выборы главы Пеновского муниципального округа. Территория была преобразована путем объдинения поселений в апреле 2020 года.

Решением Думы Пеновского муниципального округа главой избран Владимир Морозов. С января 2019 года он исполнял обязанности главы, а позже был избран главой района.

Владимир Фёдорович Морозов родился в 1961 году. Окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". До января 2019 года работал главным врачом ГБУЗ "Пеновская ЦРБ". Общий стаж работы в медицине – более 20 лет. Отличник здравоохранения, отмечен наградами федерального и регионального отраслевых ведомств.