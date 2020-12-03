В Твери у должника арестовали автомобиль и банковские счета

Житель Тверской области задолжал по кредиту и чуть не лишился машины Фото: Валерий РОМАНОВ

Исполнительный документ поступил в Калининское районное отделение судебных приставов УФССП России по Тверской области. 46-летний мужчина задолжал по кредиту 350 тысяч рублей и не торопился рассчитаться с долгом в установленный срок.

В отношении должника судебным приставом вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. На банковские счета мужчины был наложен арест, а на автомобиль - запрет на регистрационные действия.

После принятых мер должник оплатил 350 тысяч рублей и 25 тысяч рублей исполнительского сбора. Наложенные ограничения сняты, исполнительное производство окончено.