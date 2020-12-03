Участницу банды наркоторговцев осудили в Тверской области

В Тверской области осуждена участница банды наркоторговцев Фото: архив "КП"

Старицким районным судом 3 декабря вынесен приговор участнице организованной преступной группы, причастной к незаконному обороту наркотиков.

Судом установлено, что в период с мая 2017 года по февраль 2019 года осужденная, действуя в составе ОПГ, производила и распространяла на территории Российской Федерации наркотические и психотропные вещества, производимые в лабораториях Твери, Калининского и Старицкого районов.

Фигурантами произведено более 30 кг запрещенных веществ. Сбыт осуществлялся через закладки с использованием сети Интернет.

Преступная деятельность участников ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

С учетом смягчающих обстоятельств и сотрудничества со следствием суд назначил осужденной наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей.

Напомним, ранее, 13 ноября 2020 года, была осуждена еще одна участница ОПГ, женщина получила 9 лет колонии и штраф 200 000 рублей.