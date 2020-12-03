Пересадочный узел кластера «Волжское море» с опережением графика строят в Тверской области

Заседание бюджетной комиссиия провел губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

В связи с опережением сроков на строительство уже в этом году понадобились дополнительные средства. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона, которое 3 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

Реализация масштабного туристического проекта началась в 2020 году. В ноябре был выполнен весь объём работ, изначально запланированный до конца года. Правительством России поддержано предложение Правительства Тверской области о переносе 150 млн рублей с 2022 года на 2020-й. Таким образом, всего на реализацию проекта в 2020-м направят свыше 357 млн рублей федеральных и областных средств.

Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

По графику работы рассчитаны на три года. К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку, здание вокзала.

На создание обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» будет направлено 1,2 млрд рублей, из них 84% - средства федерального бюджета.