Два станка и редукторы украли у жителя Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель посёлка Суховерково Калининского района. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в хозяйственное помещение для хранения инвентаря и похитил два редуктора и два деревообрабатывающих станка. Ущерб составил 58 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника, проверили места возможного сбыта краденого.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 33-летний житель Зубцова. Злоумышленник признался, что сдал имущество в чермет.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.