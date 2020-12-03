Деньги на больницы и Западный мост заложили в Адресной инвестпрограмме Тверской области

Финансирование АИП на три ближайших года составит 19,7 млрд рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Финансирование Адресной инвестиционной программы Тверской области на три ближайших года составит 19,7 млрд рублей. Об этом сообщает областное правительство.

В частности, программу включено финансирование строительства детской областной клинической больницы, четырех детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, новых зданий для ЦРБ в Бологом и Бежецке, амбулатория в посёлке Новозавидовский Конаковского района.

По инвестпрограмме будут строить три школы и детские сады в Твери, Калининском районе, Вышнем Волочке, а также новый ДК в деревне Хорошево Ржевского района.

В АИП включены современные центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток в Вышнем Волочке, ФОКи в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре.

В АИП заложено свыше 1,1 млрд рублей на строительство обеспечивающей инфраструктуры кластера круизного туризма «Волжское море». 349 млн рублей - на завершение реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. 1,4 млрд рублей - на софинансирование сооружения Западного моста.

Наибольшее количество проектов в АИП относится к коммунальной сфере. Запланировано строительство 19 объектов водоснабжения и водоотведения, семи - теплоэнегетического комплекса, 13 - газоснабжения.

- Адресная инвестиционная программа – это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления, - считает губернатор Игорь Руденя.