Губернатор Тверской области представил нового Министра здравоохранения

Губернатор Тверской области представил коллегам нового министра здравоохранения. Фото: ПТО.

Решение о том, что Сергей Козлов станет главой регионального Минздрава, было принято на заседании Правительства Тверской области. 3 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил ключевые направления работы министерства.

– Впереди серьёзные задачи – текущая работа по противодействию коронавирусной инфекции, кадровое обеспечение отрасли, выстраивание вертикали скорой медицинской помощи, приведение в порядок имущественного комплекса системы здравоохранения. Это строительство новых объектов, реконструкция и реновация действующих, обновление медицинского оборудования, развитие детской медицины как основы демографии, создание специализированного медицинского центра, – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что в Министерстве здравоохранения знают Сергея Козлова как высокопрофессионального врача и руководителя. За годы его руководства областная больница стала флагманом тверской медицины, где внедряются и практикуются высокотехнологичные методы оказания медицинской помощи. Теперь Игорь Руденя поставил задачу масштабировать лучшие медицинские практики на весь регион.

Сергей Козлов окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», а также Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях здравоохранения».

Трудовой путь Сергей Козлов начал в 1982 году. Работал в городских больницах № 1 и №6 города Твери, Торжокской ЦРБ, городской больнице скорой медицинской помощи. С 2010 года возглавлял Областную больницу.

Имеет награды – «Заслуженный врач Российской Федерации», знаки «Отличник здравоохранения» и «Во благо земли Тверской».