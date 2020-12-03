Магистральный водовод прорвало в Пролетарском районе Твери

В Твери произошла авария на водоводе Фото: Мария ЛЕНЦ

Коммунальное ЧП произошло днем, 3 декабря. Как сообщает ООО "Тверь Водоканал", на улице Бригадной в районе дома № 9 в Пролетарском районе Твери прорвало магистральный водовод.

На месте работают четыре аварийные бригады, производится отсечение поврежденного участка.

- В данный момент давление на участке ниже нормативного, сообщают коммунальщики. - Ориентировочно через три часа оно будет нормализовано.

Работы будут проводиться круглосуточно до полного восстановления.