Перцы и томаты из Узбекистана запретили привозить в Тверскую область из-за вируса

Карантин вводится с 4 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщило, что с 4 декабря вводится карантин на ввоз томатов и перцев из Навоийской области Республики Узбекистан. Информация поступила от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В плодах выявлен вирус коричневой морщинистости "Tomato brown rugose fruit virus", опасный для других растений. Он может буквально за неделю погубить все выращенные в теплице растения и передается механическим путем во время обработки растений и транспортировки.

О снятии ограничений ведомство сообщит дополнительно.