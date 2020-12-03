Полиция изъяла 450 разовых доз наркотиков у преступной группы в Твери

В Твери задержали банду «закладчиков» с 450 дозами наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Тверские следователи закончили распутывать дело пятерых молодых людей в возрасте от 23 до 28 лет. Они пять месяцев делали закладки в Тверской области. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы каждому.

Установили, что с января по май 2020 года ОПГ делала «закладки» в Твери и других муниципалитетах региона. Всего им предъявили обвинения в шести особо тяжких наркопреступлениях.

Во время расследования провели около 20 криминалистических экспертиз, изъяли из незаконного оборота в общей сложности более 200 граммов синтетических и растительных наркотиков. Это около 450 разовых доз.

Фигуранты находятся в первом СИЗО. Дело направлено в прокуратуру Московского района Твери.