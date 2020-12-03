213 человек заразились коронавирусом в Тверской области 3 декабря

В Тверской области коронавирусом заразились 213 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 3 декабря 213 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15781 случаев заражения COVID-19.

4447 (+104) изолированы;

394 (+5) умерли;

10940 (+104) выздоровели.

Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:

Тверь 5100 (+69)

Конаковский район 1078 (+4)

Ржев 1063 (+10)

Вышневолоцкий городской округ 901 (+29)

Кимры 845 (+2)

Торжок 782 (+61)

Калининский район 686 (+8)

Осташковский городской округ 425 (+7)

Лихославльский район 407 (+2)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 350 884 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 4147.