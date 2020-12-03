213 человек заразились коронавирусом в Тверской области 3 декабря

В Тверской области коронавирусом заразились 213 человек Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 3 декабря 213 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 15781 случаев заражения COVID-19.
4447 (+104) изолированы;
394 (+5) умерли;
10940 (+104) выздоровели.
Среди районов лидеры по количеству заражений коронавирусом:
Тверь 5100 (+69)
Конаковский район 1078 (+4)
Ржев 1063 (+10)
Вышневолоцкий городской округ 901 (+29)
Кимры 845 (+2)
Торжок 782 (+61)
Калининский район 686 (+8)
Осташковский городской округ 425 (+7)
Лихославльский район 407 (+2)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 350 884 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки их проведено 4147.
Графика: ПТО