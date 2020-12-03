В Твери проходят памятные мероприятия ко Дню неизвестного солдата Фото: ПТО

3 декабря в Тверской области проходит Областная патриотическая акция в рамках Всероссийской акции "Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!", посвященная Дню неизвестного солдата.

- Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны, – считает губернатор Игорь Руденя.

Участники акции публикуют фото и видео проводимых мероприятий в социальных сетях с хэштегами #3декабряПомним, #НеизвестныйСолдат69.

В Тверской области проходят прямые включения с мест проведения акции в городах воинской славы Твери и Ржеве, а также в городах воинской доблести Зубцове и Белом.

Также состоится акция "Огни Победы" - Вечные огни зажгут даже на небольших мемориалах.