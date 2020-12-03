Теплоснабжающую организацию обязали восстановить дорожное покрытие в Твери

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

С жалобой на ненадлежащее состояние дороги на участке от дома № 9 корп. 2 по улице Резинстроя до улицы Озерной в прокуратуру Московского района Твери обратился местный житель.

В ходе проверки установлено, что в 2019 году на участке проводилась реконструкция теплотрассы. Работы были исполнены, но дорожное полотно так и не восстановили.

По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении на теплоснабжающую организацияю - заказчика ремонта - обязанности устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.