Мошенник из Тверской области обманывал доверчивых женщин в соцсети

Мужчина бманывал доверчивых женщин в соцсети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокурором Пролетарского района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Конакова. Мужчину обвиняют в восьми эпизодах мошенничества.

В период с октября 2017 года по июнь 2018 года обвиняемый знакомился с женщинами в социальной сети, вступал с ними в переписки, а затем в телефонные переговоры. В ходе общения мужчина рассказывал доверчивым женщинам о страгических событиях с ним и его вымышленным ребенком и просил помочь ему деньгами.

Обманутые женщины перечисляли деньги на банковские счета мошенника. В восьми эпизодах, знакомая последнего предоставляла ему свою банковскую карту.

Общий ущерб составил более 520 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.