Цифровую радиосвязь будут развивать в Тверской области

Энергетики устраняют последствия аварии в Тверской области. Фото: ПТО.

Новая система радиосвязи будет использовать стандарт DMR, т.е. Digital Mobile Radio, и отечественное программное обеспечение. Эта система обеспечивает независимую от операторов ведомственную связь, в том числе, в труднодоступных местах региона. Таким образом возможно отслеживать перемещение бригад специалистов, которые устраняют последствия аварии.

До конца декабря в Тверской области планируют ввести в эксплуатацию 75 базовых станций-ретрансляторов, а также заменят 322 мобильных и переносных радиостанций. Это позволит покрыть более 80% территории региона цифровой радиосвязи.

Этот вопрос на рабочей встрече обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский. Энергетики и воплощают в жизнь проект цифровой связи.

– Наша задача — повысить стабильность электроснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения, сократить время устранения аварий. Каждый житель региона должен почувствовать эти положительные изменения, – подчеркнул глава региона.

Для реализации поставленной задачи будут применять новейшие технические разработки.

– Территория Тверской области отличается лесистостью и обилием болот, при этом Тверьэнерго является самым большим по протяженности линий электропередачи филиалом компании «Россети центр». Совокупность этих обстоятельств требует от нас применения самых современных технологий, – отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.