Пятеро мужчин совершии более 60 краж в Тверской области

Мужчин задержали на месте преступления Фото: УМВД России по Тверской области

Следователями УМВД России по городу Твери завершено расследование уголовного дела по обвинению в кражах пятерых местных жителей.

В ходе расследования установлено, что ранее судимые граждане, в период с февраля 2019 по март 2020 года воровали имущество из гаражей и подъездов жилых домов на территории Московского, Пролетарского и Заволжского районов города Твери.

Краденое имущество - велосипеды, электроинструменты, автошины, автозапчасти они перевозили на заказных или личных машинах и сбывали.

Злоумышленников задержали с поличным на месте очередного преступления.

- Установлена причастность фигурантов к 62 кражам имущества на сумму ущерба свыше четырёх миллионов рублей. Часть похищенного имущества изъята и передана владельцам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.