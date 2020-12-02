В Твери ищут очевидцев ДТП в первом переулке Вагонников

Водитель сбил пешехода и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области

Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери разыскивает очевидцев ДТП на перекрестке улицы 1-ой Вагонников и 1-ого переулка Вагонников.

Около 16:40 вечера 30 ноября водитель автомобиля "Киа Рио" белого цвета наехал на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. С места происшествия виновник аварии скрылся.

Всех, кто стал очевидцем происшествия, просят связаться по телефонам: 8(4822)66-78-41, 8(960)710-77-58.