Двух человек оштрафовали за отсутствие масок в Тверской области

В Тверской области осудили двух человек, которые были в магазине без маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Калязинский районный суд рассмотрел два административных дела в отношении жителей Калязина. Нарушителям назначили штрафы – по тысяче рублей каждому. Судебное заседание прошло 1 декабря.

Правоохранительные органы установили, что двое калязинцев были в магазине розничной сети без медицинских масок. Таким образом они нарушили требования Роспотребнадзора и введённый на территории области режим повышенной готовности.

Напомним, с 12 октября в Тверском регионе действует усиленный масочный режим. Все граждане обязаны находиться в общественных местах и транспорте в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.