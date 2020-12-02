20-летний житель Тверской области осужден за сбыт наркотиков

Молодой человек получил четыре года колонии Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 20-летний житель Лихославльского района. Молодой человек признан виновным в сбыте наркотических средств.

Установлено, что вблизи дома в поселке Приозерный, сбыл участнику оперативного мероприятия наркотическое порошкообразное вещество.

Полученный сотрудником ОМВД России по Лихославльскому району наркотик был изъят из незаконного оборота.

По ч. 1 ст. 228.1 УК РФ виновный осужден на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.