Синоптики предупреждают о сильной гололедице в Тверской области

Синоптики предупреждают о гололедице и похолодании Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

2 декабря на территории Тверской области ожидается сильная гололедица.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 2 декабря в северо-восточных районах ожидаются гололедно- изморозевые отложения, - предупреждают синоптики, а МЧС опубликовало экстренное предупреждение.

В среду, 2 декабря, дневные температуры 0... -5, ночью до -4... -9 градусов. Днем 3 декабря -2... -7 градусов. Не исключены осадки.

Будьте внимательны и осторожны!