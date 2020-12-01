Опасные скотомогильники обнаружила прокуратура в Тверской области

Прокуратура выявила опасные скотомогильники в Тверской области Фото: архив "КП"

Прокуратура Кувшиновского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства в деятельности ООО "Баховка" и ООО "Кувшиновский молочник".

Установлено, что ограждения скотомогильников находятся в ненадлежащем состоянии и требуют ремонта, нет помещения для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря и спецодежды, траншеи не соответствуют предъявляемым требованиям, отсутствует мост и въездные ворота.

Гендиректорам организаций назначены административные штрафы в общем размере 40 тыс. рублей.

Руководителям юридических лиц прокуратурой внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Оборудование скотомогильников находится на контроле прокуратуры.