Тверской театр драмы возобновляет показ спектаклей

В Тверском театре драмы зрители с декабря возобновляются показы спектаклей. Фото: архив Тверского театра драмы/портал GEO.PRO/tatd.ru/geo.pro/tver.

В декабре Тверской академический театр драмы возобновляет показ спектаклей. Обо всех возможных изменениях в расписании можно узнать в разделе «Афиша» на официальном сайте театра, а также в кассе и по телефонам:

+7 (4822) 32-22-92 (администраторы)

+7 (4822) 32-09-09 (касса)

+7 (4822) 32-01-07 (билетный отдел)

Ближайший спектакль запланирован в пятницу, 4 декабря, в 18:30. Это музыкальный анекдот «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя» Фельцмана в режиссуре Павла Сорокина. Возрастной рейтинг – «18+».

Билеты активно покупают, но в продаже они ещё есть. Стоимость – от 200 до 600 рублей.

17 и 18 декабря Тверской драматический приглашает зрителей на премьеру спектакля «Василий Теркин» по Твардовскому в рамках проекта «Доступный театр». Ограничение по возрасту – «16+». Стоимость билетов – от 200 до 250 рублей. Мест практически не осталось.

Спектакль «Василий Теркин» по поэме Твардовского режиссера Александра Сафронова представят на большой сцене. Фото: Наталья Тихонова.

Напомним, премьера постановки режиссёра Александра Сафронова на малой сцене прошла 3 сентября 2020 года. Но из-за эпидемической ситуации эта площадка до конца года не работает. Сценическое произведение уже увидели зрители районов во время гастролей тверичан.

Для юных зрителей 20 и 26 декабря в 11:00 покажут музыкальную сказку «Золушка» по мотивам книги Перро в постановке Иоланты Мельниковой. Категория «0+». Билеты на эти представления поступят в продаже предположительно 10 декабря.

Тверичане два дня смогут увидеть полюбившуюся сказку про Золушку. Фото: Татьяны Трофимовой.

29 декабря на сцене представят вторую редакцию комедии «Женитьба Белугина» по Островскому. Режиссером новой версии спектакля, который с успехом шёл с 2007 года, выступил Александр Павлишин. Он – ученик народного артиста России Александра Чуйкова, который и ставил пьесу Островского. Главные роли исполнят актеры Екатерина Юркова, Геннадий Бабинов и Алексей Майский. Ценз – «12+». Продажа билетов начнётся ближе к дате показа.

Условия посещения театра те же – зрители обязательно должны быть в маске. Рассадка «через одного» и только на 50% мест в зале. В помещении театра стоят ёмкости с антисептиком.