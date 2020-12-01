В Заволжском районе Твери устраняют повреждения на магистральном трубопроводе

В Заволжье устраняют повреждения на магистральном трубопроводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Докучаева в Твери ООО "Тверская генерация" ведёт работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе.

- Сообщение о повреждении магистрального трубопровода на улице Докучаева, в районе дома №36 поступило в диспетчерскую службу администрации Твери во второй половине дня 30 ноября, - сообщили в пресс-службе города. - В ремонте задействовано 13 рабочих и 5 единиц техники.

В настоящее время параметры тепла в близлежащих домах снижены. Возобновление должно быть произведено не позднее 19:00 вечера 1 декабря.

Как уточнили в администрации, горячее водоснабжение в период ремонта подаётся в дома с обратного трубопровода. Возможно снижение напора воды.