Ресурсоснабжающую организацию оштрафовали за отсутствие запаса топлива в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

В Тверской области ресурсоснабжающую организацию, обеспечивающую распределение горячей воды в Весьегонске и селе Кесьма, оштрафовали за отсутствие нормативного запаса топлива на эксплуатируемых котельных. Нарушения выявила прокуратура.

Генеральный директор организации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Суд обязал организацию создать запасы топлива не менее 45-суточной потребности, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.