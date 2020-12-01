Тверской госуниверситет отмечает 150-летие Фото: ПТО

1 декабря Тверской государственный университет отмечает 150-летие. Со знаменательной датой коллектива и ветеранов вуза поздравил губернатор Игорь Руденя.

- ТвГУ встречает юбилей в статусе ключевого центра науки и высшей школы в нашем регионе. Достижения университета стали возможны благодаря исключительному профессионализму и творческому потенциалу профессорско-преподавательского состава, всех сотрудников и ветеранов вуза, - отмечено в телеграмме главы региона.

Вуз начал свою историю в 1870 году, когда по инициативе общественного деятеля и педагога Павла Максимовича была открыта Тверская женская учительская школа.

В 1917 году школа переформирована в Тверской учительский институт, а в 1935 году - в Калининский педагогический институт. 1 сентября 1971 годаинститут был реорганизован в Калининский государственный университет. В 1990 году переименован в Тверской.

На сегодняшний день в структуру вуза входит 12 факультетов, несколько институтов и центров, гимназия. Имеется собственная Научная библиотека, Ботанический сад, Центр содействия трудоустройству молодежи.

В 2020 году вуз вошел в число трех лучших российских университетов и 100 лучших университетов мира по качеству образования.