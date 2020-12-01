Житель Тверской области убил знакомого кухонным ножом

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Преступление было совершено в июне 2020 года в городе Бологое Тверской области. 48-летний местный житель выпивал вместе с 62-летним знакомым. Между мужчинами возникла ссора из-за того, что хозяин квартиры выпил остатки спиртного.
Мужчина взял с кухонного стола нож и дважды ударил старшего товарища. От полученных травм потерпевший скончался.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.