Житель Тверской области убил знакомого кухонным ножом

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Преступление было совершено в июне 2020 года в городе Бологое Тверской области. 48-летний местный житель выпивал вместе с 62-летним знакомым. Между мужчинами возникла ссора из-за того, что хозяин квартиры выпил остатки спиртного.

Мужчина взял с кухонного стола нож и дважды ударил старшего товарища. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.