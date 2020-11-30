Главой Краснохолмского муниципального округа в Тверской области избран Виктор Журавлев

Виктор Журавлев руководит муниципалитетом уже 16 лет Фото: krholm.ru

30 ноября в Красном Холме состоялись выборы главы Краснохолмского муниципального округа. На должность избран Виктор Журавлев, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.

Ранее Виктор Юрьевич руководил Краснохолмским районом, который в апреле 2020 года в результате объединения поселений стал муниципальным округом.

Виктор Журавлев работает в администрации муниципалитета без малого 30 лет. Он курировал вопросы молодежной политики, был заместителем главы района. С 2004 года - глава администрации Краснохолмского района.