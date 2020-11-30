Школьник слепил из снега и раскрасил огромного Деда Мороза в Тверской области

Школьник слепил гигантского Деда Мороза Фото: vk.com/"Медведихинский СДК-Филиал МУК "Рамешковский РДК"

В минувшие выходные в Рамешковском районе Тверской области ребят порадовал снегопад. Снега выпало достаточно, чтобы построить гигантскую скульптуру Деда Мороза. Слепил дедушку школьник из Рамешек Андрей Михайлов.

В руках у снежного волшебника - посох, нос - из морковки. Мальчик также сумел раскрасить халат и шапку. Судя по фотографии, опубликованной в сообществе "Медведихинский СДК-Филиал МУК "Рамешковский РДК", высота снежного великана более двух метров.

- Сколько труда! Молодец, Андрей! Замечательный дед Мороз! - поддержали мальчика подписчики сообщества.