Умер врач-онколог Кимрской ЦРБ Владислав Виноградов в Тверской области

Ушел из жизни врач Кимрской ЦРБ Владислав Иванович Виноградов. Фото: VK / Кимрский Вестник

Медицинское сообщество тверского региона понесло еще одну потерю: 30 ноября 2020 года стало известно о кончине врача-онколога Кимрской ЦРБ Владислава Виноградова.

Владислав Виноградов умер на 70-м году жизни 28 ноября, сообщает "Кимрский вестник".

В медицине Владислав Иванович работал с 1977 года. Окончив Калининский мединститут (сегодня - Тверской государственный медицинский университет), устроился хирургом в Кимрскую центральную районную больницу. С 1984 по 2010 годы трудился в должности заместителя главного врача больницы, а с 2011-го - работал врачом-онкологом в поликлинике №1 при ЦРБ.

Владислав Виноградов был Почетным донором РФ. Имеет множество поощрений за труд, в том числе Почетную грамоту от регионального Минздрава и Благодарность губернатора Тверской области.

"КП"-Тверь" выражает соболезнование родным и коллегам Владислава Виноградова.

Напомним, ранее в ноябре стало известно о смерти еще нескольких медиков. 22 ноября 2020 года скончался известный тверской врач-психиатр Андрей Андреевич Троицкий. 25 ноября скончался врач-терапевт Осташковской ЦРБ Виктор Геннадьевич Веселов. 29 октября 2020 года ушел из жизни заведующий терапевтическим отделением Ржевской ЦРБ Вячеслав Евгеньевич Николаев. Врач-психиатр, психотерапевт Владимир Серафимович Тугов скончался в ночь на 28 ноября.

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