Игорь Руденя поздравил работников клубов, домов и дворцов культуры Тверской области

Поздравления с профессиональным праздником и благодарность за их труд клубным работникам передал губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

В Тверской области 30 ноября отмечается день клубного работника. Речь, конечно, идет не о ночных клубах, а о различных клубах культуры и ДК.

Поздравления с профессиональным праздником и благодарность за их труд клубным работникам передал губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря вашему труду и преданности любимому делу, Верхневолжье является одним из признанных центров культурной жизни в России. В нашей области проходят яркие мероприятия, реализуются интересные творческие проекты, которые год от года собирают все больше участников и зрителей. Вы сохраняете и приумножаете выдающееся культурное наследие тверской земли и всей нашей страны, ведете важную просветительскую работу, передавая подрастающему поколению высокие нравственные и духовные ценности нашего народа, - отмечено в поздравлении губернатора.