Электроинструменты и садовый инвентарь украли у жителя Тверской области

Подозреваемых в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель одной из деревень Калининского района с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из хозпостройки похищен электроинструмент и садовый инвентарь. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта похищенного.

В ходе розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались неработающие жители Твери 39 и 42 лет, ранее судимые за аналогичные преступления.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.