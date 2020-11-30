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Электроинструменты и садовый инвентарь украли у жителя Тверской области

Ущерб составил 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемых в краже задержала полиция

Подозреваемых в краже задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель одной из деревень Калининского района с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что из хозпостройки похищен электроинструмент и садовый инвентарь. Сумма ущерба составила более 10 000 рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта похищенного.

В ходе розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались неработающие жители Твери 39 и 42 лет, ранее судимые за аналогичные преступления.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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