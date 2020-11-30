Жителей Тверской области просят помочь в поисках 16-летнего подростка

В Тверской области ищут 16-летнего Егора Васильева. Фото: группа в соцсетях – ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

В соцсетях тверского поискового отряда «Сова» разместили объявление, что ищут людей, которые 22 ноября ездили ночью по Осташкову с включённым видеорегистратором или тех, у кого на здании установлены камеры видеонаблюдения. Предполагают, что с 02:00 до 08:00 16-летний Егор Васильев мог попасть в кадр, так как был в это время в городе. Видеозапись просят присылать на почту vpso-tver@yandex.ru, а звонить по телефонам +7-920-162-67-23 или +7-910-646-34-34.

Напомним, Егор ушел из дома в деревне Рогожа Сиговского сельского поселения Осташковского района 22 ноября. Пока о том, где он может находиться, нет информации.

Приметы – рост 1,75 м, худощавый, тёмные короткие волосы, серо-зелёные глаза. Особые приметы – шрам на правом боку.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, чёрные брюки и рыжие ботинки.

При себе у подростка был телефон.