В сети появился сайт мошенников, которые «продают» билеты в театр в Твери

Мошенники приглашают на спектакли, которые якобы проходят в Тверском театре драмы. Фото: соцсети – ВК/Тверской театр драмы.

В социальных сетях Тверского театра драмы разместили информацию, что вымогатели с сайта theatr-comedy.ru предлагают купить билеты на антрепризу в Твери. При этом Тверской драматический с таким ресурсом не работает. Несколько тверичан попались в ловушку и лишились денег.

Если сравнить интернет-площадку реально существующего театра «Приют комедианта» и выдуманного «Комедийного театра», то видно, что мошенники скопировали дизайн сайта настоящего театра. Внешне сайт-двойник выглядит солидно, но вот только во вкладке «Контакты» указаны адреса известных театров в 23 российских городах. Среди них и Тверь. Адрес – улица Советская, 16, т.е. театр драмы.

Если выбрать любой из спектаклей, которые внесли на свой портал правонарушители, и щёлкнуть «купить билет», перед нами откроется вкладка, где нужно указать свои личные данные, выбрать город, ряд и место. При этом дата и время представления уже проставлены автоматически, а в каком именно театре выбранного города пройдёт показ – не уточняется. Цена вопроса от 2490 до 5490 рублей.

Если вписать в поля всю информацию и щёлкнуть «Перейти к оплате», вас попросят ввести данные банковской карты и перечислить деньги. Финансы пойдут прямиков в карман нечистых на руку людей.

Будьте внимательны – «Комедийного театр» НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Фото: скрин фейкового сайта theatr-comedy.ru.

В пресс-службе Тверского театра драмы рассказали о том, как орудовали мошенники, общающиеся с тверскими театралами.

– Они писали с фейковых (иными словами поддельных – прим. «КП»-Тверь») аккаунтов вымышленных девушек реально существующим молодым людям, приглашали на свидание и уточняли, что хотят встретиться обязательно в театре и пойти на спектакль. Затем присылали ссылку на поддельный сайт. Люди переводили деньги, но никакой билет им не приходил, – прокомментировала завлит театра драмы Вероника Юдина.

Несколько покупателей попались на удочку махинаторов и потеряли сбережения на банковской карте.

Остаётся добавить, что интернет-пользователям необходимо быть внимательными и, если нет уверенности, не переводить деньги на сомнительных ресурсах за услуги, о которых неизвестна вся информация. А владельцами фейкового сайта должны заняться правоохранительные органы.