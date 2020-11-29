Опубликовали архивное фото аттракциона «Сюрприз» в горсаду в Твери

Архивное фото аттракциона «Сюрприз». Коллаж из фото: Администрация Твери и группа в соцсетях горсада – ВК/Городской Сад Тверь (Дирекция парков).

Снимок аттракциона «Сюрприз» появился в официальной группе тверского городского сада в социальных сетях. Указывают, что функционировал он недолго – с 1978 года до середины 80-х. Фото опубликовано в рубрике «Горсад. Ретроспектива».

– Катание на этом развлекательном аппарате запоминалось колоссальными перегрузками. Пожалуй, это и являлось его отличительной способностью. Можно было вдоволь ощутить на себе те перегрузки, которые испытывают космонавты при подготовке к полёту, тренируясь в центрифуге. Аттракцион «Сюрприз» в СССР был очень востребованным, – рассказывают администраторы сообщества «Городской Сад Тверь (Дирекция парков)» в соцсетях.

Также в посте к архивному снимку указано, что это «один из первых аттракционов, несущих необычные и яркие впечатления» в городском саду. Он выделялся среди других.

Позже на этом месте установили фигуры деревянных богатырей, которые снесли, когда те сгнили.