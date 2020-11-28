15-летний пропадавший Никита Суворов найден

15-летнего Никиту Суворова, который 22 ноября ушел из дома, нашли дома у подружки. Фото: группа в соцсетях – ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

27 ноября 15-летнего подростка нашли дома у его знакомой в деревне Дорохово Бежецкого района. Никиту Суворова искали с 22 ноября, когда он ушел из дома в деревне Бортница Краснохолмского района и перестал выходить на связь. 26 ноября родители несовершеннолетнего написали заявление в правоохранительные органы.

Следователи проводили доследственную проверку. Выезжали по месту жительства мальчика, подключили к поискам волонтеров. Информация была размещена в группе в соцсетях областного поискового отряда «Сова».

В настоящий момент следователи побеседовали с молодым человеком. По итогам будет принято процессуальное решение.