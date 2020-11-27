Наркоторговец сделал две «закладки» и может сесть на 20 лет в Тверской области

Наркоторговца поймали с 300 граммами наркотиков в Тверской области – ему грозит 20 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мввд.рф.

Правоохранительные органы выяснили, что 32-летний житель Твери причастен к наркоторговле и сделал два «схрона» в селе Никольское и деревне Городище Калининского района. Там мужчина хранил 200 граммов растительного наркотика и 100 граммов синтетического. По данным МВД, это около 600 средних разовых доз.

Наркодилер планировал распространять запрещённые средства в «закладках» по всей Твери. Сейчас полицейские проверяют – причастен ли задержанный к другим таким же преступлениям.

По совокупности уголовных статей ему грозит до 20 лет за решёткой. Расследование продолжается.