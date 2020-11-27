Спектакль Тверского ТЮЗа претендует на национальную премию «Арлекин»

Спектакль «Гензель и Гретель» Тверского ТЮЗа может получить национальную премию «Арлекин». Фото: Анастасия Чистякова.

Экспертный совет Российской национальной премии «Арлекин» отсмотрел 100 спектаклей и составил список из 16 постановок. Они будут представлены на сцене Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье». 18-й фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» пройдёт не как обычно в апреле, а в мае-июне 2021 года.

Спектакль «Гензель и Гретель» режиссёра-постановщика и автора инсценировки Екатерины Гороховской был представлен в ТЮЗе 6 июля 2020 года. История рассказывает о том, как злая мачеха пытается сжить со свету падчерицу и пасынка. Первоисточником стала сказка братьев Гримм. Главные роли исполняют артисты Сергей Грищенко и Мария Крылова.

– «Арлекин» – это самая престижная Премия страны среди спектаклей для детей и молодёжи, и мы рады, что можем представить спектакль «Гензель и Гретель» среди именитых мастеров и профессионалов театрального мира! – делятся радостью с подписчиками в соцсетях работники пресс-службы ТЮЗа.

Судя по афише на сайте Тверского театра юного зрителя, увидеть сказку для храбрых с рейтингом «8+» «Гензель и Гретель» можно будет только в 2021 году.