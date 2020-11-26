Инфляция на месте не стоит. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Продукты для русских щей подорожали в Тверской области: по данным Тверьстата за последнюю отчетную неделю больше всего в регионе подскочили в цене капуста и картошка, дороже стала свинина.

Цена на капусту с 17 ноября по 23 ноября поднялась на 5,4%. За килограмм белокочанной в магазинах Тверской области просят в среднем 18 рублей 40 копеек. Картофель подорожал на 2,8%, средняя цена за кило - 21 рубль и одна копейка. Свинина, без которой сложно представить наваристые щи, тоже прибавила в цене, но не так существенно - на 1,8% (246 руб. 25 копеек за килограмм).

Кроме вышеперечисленного за неделю в магазинах выросли цены на рис (+2,2%), шоколадные конфеты (+2,7%), сливочное масло (+2,6%), подсолнечное масло (+1,8%), сахарный песок (+1,3%).

Подешевела больше всего вермишель (-7,1%). Немного дешевле также стали маргарин (-3,3%), сметана (-2,4%), стерилизованное молоко (-2,2%), пшено (-1,8%) и овощные детские консервы (-1,7%).