На заснеженной дороге в Тверской области столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на заснеженной трассе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 26 ноября, на объездной дороге через Октябрьскую железную дорогу в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

Водитель автомобиля "Ситроен Джампер" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ21099".

В ДТП пострадал водитель "ВАЗ", угрозы жизни нет. Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, "Ситроен" ехал на "липучке", у "ВАЗа" установлена шипованная резина. Проезжая часть заснежена.