Водитель сбил перебегавшую дорогу на «красный» девушку в Твери

В Твери Сбили женщину-пешехода, перебегавшую на «красный». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери на проспекте Победы около дома №72 водитель KIA Sorento сбил женщину-пешехода, которая бежала на запрещающий сигнал светофора. Тверичанку доставили в больницу. 36-летний водитель с места ДТП не уехал.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб бедра и тупую траву живота. Угрозы жизни нет.

Дорожное происшествие произошло на проспекте Победы. Фото: Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что пешеходам необходимо быть максимально внимательными, в том числе, на регулируемом пешеходном переходе. Пересекать проезжую часть нужно только на «зелёный». Желание быстрее перебежать, нарушив, может закончиться трагично.