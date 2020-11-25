В Тверской области женщина воровала чугунные решетки от ливневок

Полиция задержала подозреваемую в краже чугунных решеток Фото: архив "КП"
В полицию я заявлением о краже чугунных ливневых решеток обратился руководитель коммунального хозяйства в Конаковском районе.
На месте происшествия полицейские провели подворовый обход, изъяли следы и улики. Злоумышленницу вычислили. Ею оказалась безработная ранее судимая 52-летняя местная жительница. Вечером женщина погрузила 144 чугунные решетки в тачку и отвезла их в пункт приема металлолома. Там подозреваемую и задержали.
Ущерб составил 74 000 рублей. В полиции подозреваемая созналась в содеянном. Похищенное имущество изъято.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.