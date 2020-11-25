Выставка раритетной кино- и фототехники «С «Лейкой» и блокнотом…» работает в Твери

Фото: VK / Тверская городская центральная Библиотека имени Герцена.

Уникальная выставка раритетной кино- и фототехники работает в Твери. Она называется «С «Лейкой» и блокнотом…». «Лейка» («Leica») - немецкий фотоаппарат, которые производился в первой половине XX века. Такие камеры были популярны в СССР и часто использовались военными корреспондентами, снимающими репортажи на фронте.

Автор выставки - тверской коллекционер кино- и фототехники, член киноклуба «Диалог» Михаил Ребенок. Экспозиция предлагает узнать, в каких условиях работали военкоры во время войны, на что снимали свои исторические фотографии, какими усилиями вели хронику военных дней.

Выставка «С «Лейкой» и блокнотом…» работает до 17 декабря в холле Детского зала библиотеки имени Герцена. Справки можно получить по телефону: 8(4822) 34-82-14.