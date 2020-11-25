Замначальника областной жилинспекции Алексей Латышев скончался в Твери

Алексей Латышев занимал активную позицию по защите прав и законных интересов граждан Фото: gji.tver.ru

В Твери ушел из жизни заместитель начальника Главного управления Государственной жилищной инспекции, начальник отдела контроля за формированием фондов капитального ремонта Алексей Михайлович Латышев.

Более пятнадцати лет он работал на различных должностях в системе строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 1989 году получив диплом инженера, Алексей Михайлович несколько лет проработал в производственно-строительных организациях г. Твери (ранее г. Калинин). С 1998 по 2002 годы занимал различные должности в администрации Твери.

На государственную службу в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области Латышев был принят в июне 2002 года, занимал руководящие должности. Затем на несколько лет сменил сферу деятельности.

В декабре 2013 года Латышев вновь вернулся в ГЖИ.

Алексей Михайлович занимал активную позицию по защите прав и законных интересов граждан Тверской области.

Главное управление ГЖИ выражает соболезнования родным и близким Алексея Михайловича Латышева.