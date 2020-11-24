На дорогах Тверской области установят 176 новых светофоров

В муниципалитетах устанавливают светофоры, ограждения и дорожные знаки Фото: ПТО

В Тверской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на дорогах местного значения продолжаются работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

По мнению губернатора Игоря Рудени, для предупреждения ДТП необходимо обеспечить развитие автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, синхронизацию ремонта дорог с мероприятиями по установке дорожных знаков, освещению трасс, организации пешеходных переходов.

До конца 2020 года в муниципалитетах установят 7000 погонных метров пешеходных ограждений, 2100 погонных метров барьерных ограждений, 40 900 погонных метров элементов освещения, 176 светофоров, 1663 дорожных знака и 177 искусственных неровностей.

Областной казне мероприятия обойдутся в 105 млн рублей.