Грабитель напал на мужчину на улице Паши Савельевой в Твери

Грабителя задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России Твери обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что вечером на улице Паши Савельевой неизвестный похитил у него рюкзак, в котором находилось зарядное устройство, телефон и банковская карта, с которой злоумышленник снял 5 000 рублей. Общий ущерб составил 25 000 рублей.

Подозреваемый был установлен. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Похищенное имущество он успел реализовать.

По ч. 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж" и ч. 3 статьи 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело.

Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.